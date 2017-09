Maroc/Tunisie: Coupe de la CAF - Le CS Sfaxien déterminé à relever le défi face au FUS

Le Club Sportif Sfaxien affronte le FUS Rabat, au stade Taieb Mhiri, dans le cadre du match retour des quarts de finale de la Coupe de la CAF.

Battu au match aller à Rabat sur le score d'un but à zéro, le la formation de Sfax devra inscrire deux buts sans en encaisser aucun pour espérer passer directement au prochain tour. Devant leur public, les joueurs sfaxiens devront s'armer de patience face à des marocains qui réussissent souvent à marquer à l'extérieur.

Pour l'entraîneur du CS Sfaxien, Jose Ferreira Da Mota, son équipe est totalement prête pour ce derby maghrébin. Selon le technicien portugais, Sfax a les moyens nécessaires de se rattraper après la courte défaite concédée au match aller de ce quart de finale de la Coupe de la CAF à Rabat.

« Le groupe a préparé cette rencontre avec beaucoup de sérieux compte tenu de l'importance de l'enjeu et de la valeur de l'adversaire, a confié Jose Ferreira Da Mota, dans des propos relayés par TAP. Les joueurs doivent avoir confiance en leurs moyens et faire preuve de rapidité dans la construction des opérations offensives et plus de concentration devant les buts, deux volets sur lesquels on a axé la préparation, a ajouté le coach sfaxien qui a affirmé que les joueurs sont au top que ce soit en défense ou en attaque ».

De son côté, l'entraîneur-adjoint, Abdelkrim Nafti a indiqué que « les joueurs sont déterminés à livrer une bonne prestation et à donner le meilleur d'eux-mêmes pour assurer leur qualification au prochain tour. Le CS Sfaxien respecte tous ses adversaires mais ne craint aucune équipe quel que soit son nom, car il a les moyens et l'expérience nécessaires pour atteindre ses objectifs.

Nous sommes prêts pour tous les scénarios possibles et capables d'éviter les erreurs commises au match aller notamment la domination inefficace et le manque de réalisme devant les buts, a-t-il précisé. Le staff technique compte sur le soutien du public pour mettre la pression sur l'adversaire, et les joueurs devront prendre l'avantage dès le début du match et ne plus perdre leur concentration au cas où ils ne parviendront pas à marquer lors de la première mi-temps », a-t-il mis en garde.

Pour leur part, les joueurs Oussama Amdouni et Kingsley Sokari ont affirmé leur détermination à relever le défi et à faire plaisir aux supporters sfaxiens.

Le Club Sportif Sfaxien sera obligé de montrer un tout autre visage que celui présenté au Maroc pour espérer réussir à éliminer le FUS Rabat et se qualifier pour les demi-finales de la Coupe de la CAF.