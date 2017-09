Angola: Cinfotec forme plus de 2.000 cadres

Luanda — 2.453 techniciens ont été formés au Centre Intégré de Formation Technologique (Cinfotec), au cours de deux dernières années, en perfectionnement et technique parmi les particuliers et entreprises, a informé vendredi à Luanda, le directeur général de l'institution, Gilberto Figueira.

Les cours de perfectionnement durent deux à trois mois, et sont les plus sollicités par les jeunes qui terminent l'enseignement moyen et ceux qui fréquentent les universités, pour concilier la formation théorique à la pratique, et les professionnels vont de neuf mois à une année.

Selon lui, les sollicitations s'orientent plus vers la mécatronique automobile, la soudure, l'hygiène et la santé au travail, la mécanique industrielle et tant d'autres.

Inauguré le 02 septembre 2008, le Cinfotec est un organe qui dépend du Ministère de l'Administration Publique, Travail et Sécurité Sociale (MAPTSS) dont les attributions se résument à la formation de la main d'œuvre et la promotion de l'emploi.