Gabon: Ali Bongo Ondimba à l'Assemblée générale de l'ONU

Selon lui, "ces recommandations sont indispensables et devraient (...) conduire à rechercher le juste équilibre entre la protection de la nature et la survie des populations locales, principales victimes du braconnage".

Abordant la question de la destruction de la faune et de la flore, qui déstabilise certaines régions d'Afrique, le président gabonais a souhaité la mise en œuvre rapide des recommandations des Nations unies formulées dans le cadre de la Résolution sur la protection de la faune et de la flore.

Il a souligné l'engagement permanent de son pays pour les questions majeures relatives au climat et aux aires protégées, rappelant son rôle de "coordinateur du Comité des chefs d'Etat et de gouvernement africains sur les changements climatiques avec la charge, pendant deux ans, de porter la voix de l'Afrique dans toutes les négociations en matière de changement climatique".

Le chef de l'Etat gabonais a saisi l'occasion pour exposer le plan de relance de l'économie gabonaise, affirmant, notamment, que "le Gabon ne déviera pas de sa trajectoire et (....) que les politiques publiques continueront à s'inscrire dans la logique d'une gestion responsable et durable des ressources".

Libreville, Gabon — Le président gabonais, Ali Bongo Ondimba, est intervenu, jeudi, à New York, devant la 72ème Assemblée des Nations unies consacrée, entre autres, aux questions liées au climat, à la paix et à la sécurité.

