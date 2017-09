communiqué de presse

« Accélérer le développement de l’Afrique par l’innovation », tel est le thème de la troisième édition du forum Investir en Afrique (IAF) – une plateforme mondiale mise en place pour faciliter la coopération multilatérale et favoriser le développement des investissements chinois sur le continent, qui se tiendra du 25 au 27 septembre prochains dans la capitale sénégalaise.

Plus de 400 participants dont de nombreuses entreprises chinoises et africaines, désireuses de nouer de nouveaux partenariats pour augmenter leurs investissements, prendront part à cette rencontre de haut niveau, dont la cérémonie d’ouverture sera présidée par Son Excellence Monsieur Macky Sall, président de la République sénégalaise. Le forum est organisé conjointement par le gouvernement du Sénégal, le ministère des Finances de la République populaire de Chine, la Banque chinoise de développement et le Groupe de la Banque mondiale.

L’objectif de ce forum est d’identifier des opportunités inédites de développement pour les pays africains et d’encourager un nouveau type d’investissements privés dans l’innovation et les nouvelles technologies, deux secteurs clés pour permettre à l’Afrique de réaliser son potentiel économique, et de générer une croissance accélérée et inclusive. Les discussions porteront principalement sur six thèmes : (i) l’énergie ; (ii) l’agriculture et l’agrobusiness ; (iii) les technologies de l’information et de la communication (TIC) ; (iv) l’éducation ; (v) les finances ; et (vi) la gouvernance et viabilité financière. Le Forum marquera également le lancement officiel de l’Alliance des groupes de réflexion sur l’investissement en Afrique (IATTA), une plateforme visant à mutualiser les ressources et les efforts de production intellectuelle des centres de recherche œuvrant sur le continent. Un rapport intitulé « Accélérer le développement de l’Afrique par l’innovation » préparé conjointement par la Banque mondiale et la Banque chinoise de développement sera lancé officiellement le 25 septembre 2017. Le même jour, la Société financière internationale (IFC) signera un accord avec la Banque chinoise de développement.

Le Forum IAF a été créé en 2015 grâce à une initiative de la Banque chinoise de développement. Les deux premières éditions du Forum qui ont eu lieu à Addis-Ababa (en Éthiopie) et à Guangzhou (en Chine) ont révélé la nécessité de renforcer des partenariats pour trouver des solutions aux principaux défis de développement du continent. Notamment, pour accélérer son industrialisation, soutenir son expansion agricole et le développement de l’agrobusiness, et améliorer les infrastructures, la connectivité régionale et la logistique des échanges commerciaux.