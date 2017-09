Sénégal: Consultations médicales à Réfane - Plus de 2000 patients consultés

L'Association Bambey Sante Action Développement, en partenariat avec Développement Partage Départ Bordeaux, a organise du 11 au 21 septembre des journées de consultations médicales à Réfane, dans le département de Bambey.

L'Association Bambey Sante Action Développement, en partenariat avec Développement Partage Départ Bordeaux, tire un bilan reluisant des consultations médicales organisées du 11 au 21 septembre à Réfane. 2238 patients, au total, ont été consultés pendant 10 jours dont 48 malades hospitalisés et 238 autres ont reçu des soins médicaux.

Les pathologies les plus fréquentes, chez les adultes, sont liées à l'anémie chez les femmes âgées de 20 à 50 ans et l'hypertension artérielle et les parasitoses intestinaux chez les enfants âgés de 0 à 16 ans, selon Dr Bounama Niang, le président de la Commission médicale de l'Association Bambey Sante Action Développement. Et d'ajouter que les causes sont liées à la non consommation des aliments riches en fer par les femmes. Ces dernières perdent beaucoup de sang chaque mois durant leur cycle menstruel.

Le choix de Réfane pour abriter ces journées de consultations s'explique, selon Moussa Diallo, le coordonateur de l'Association Bambey Santé, par le fait que cette localité remplit toutes les conditions requises pour accueillir cette mission. La première condition est la disponibilité d'un lieu d'accueil des partenaires français et des salles de classes pour les consultations, mais aussi l'implication des autorités locales.

«Chaque année ou chaque deux ans, on change de sites. Nous avions fait des visites précampagnes au mois de mai dernier au niveau de trois sites: Réfane Ndéreppe et Ndangalma. Après évaluation, nous avions voté pour Réfane», a-t-il martelé.

La vice-présidente de l'Association Développement Partage Départ Bordeaux, Marie Paule Cuzac, a déclaré que ces consultations sont une réussite totale. Le représentant du maire de Réfane, Dr Mamadou Yade, a souligné que les objectifs fixés, par rapport à ses consultations, ont été atteints.