Sénégal: Affaire du litige foncier de Gadaye - Le promoteur Mbaye Fall condamné, la communauté Layenne s'érige en bouclier

Le litige foncier entre le promoteur immobilier et non moins Directeur général de Technologie 2000, Mbaye Fall et plus de 250 personnes, vidé par la justice en faveur des propriétaires de maisons démolies, n'est pas du gout de la communauté Layenne.

Des dignitaires de la communauté à cambérene ont fait face à la presse pour apporter leur soutien à celui qu'ils appellent leur fils.

Les responsables se sont succédés au micro pour soutenir Babacar Fall dit Mbaye Fall. «Depuis qu'il est petit, nous l'avons connu, c'est quelqu'un qui ne fait que du bien dans la communauté. Il a toujours suivi les enseignements de Seydina Limamoulaye qui a recommandé le travail dans la droiture», a laissé entendre l'Imam ratib de Cambérène. Le porte-parole des populations de Cambérène dira: «on ne peut comprendre que Babacar Fall gagne les 5 procès. On lui a même indiqué que ce terrain lui appartient. A notre grande surprise, la décision de la justice tombe comme un couperet». P

oursuivant, Mame Abdoulaye Kébé de renchérir: «nous, communauté de Cambérène, n'accepterons pas cette décision de justice. Et nous subissons d'injustice en injustice. Voyez-vous l'émissaire qui charrie une odeur pestilentielle à des km, à la ronde, à cela s'ajoute les maladies respiratoires et hydriques causées par les eaux polluantes. Nous courbons le dos sans piper mot. Trop, c'est trop», a lancé Mame Abdoulaye Kébé devant une foule délirante acquise à sa cause.

Pour lui, l'Etat doit plus de 2,8 milliards à Babacar Fall, malgré cela, ce dernier ne fait pas de sorties pour réclamer son dû. «J'interpelle le président Macky Sall sur la situation de Cambérène qui est entrain de mourir en silence. D'autres corps inconnus de la culture, de communauté layenne émergent dans la cité. Les déplacés à causes des travaux souffrent énormément. Beaucoup d'entre eux ont déjà épuisé l'argent des impenses», déplore le porte-parole.

Beaucoup de dignitaires présents dans la salle ont indiqué que ce problème est le leur. Ils soupçonnent des forces tapies dans l'ombre pour combattre Babacar Fall. Et, cela ne passera, ont-ils entonné en chœur. Selon un des proches du promoteur Babacar Fall, le promoteur a interjeté appel pour casser la décision du juge. Ce dernier, très rassurant, de soutenir que les travaux sur le site de Gadaye vont redémarrer incessamment.