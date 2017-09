Sénégal: Conférence sur la dimension genre dans les politiques et programmes du secteur des TIC

Dakar — Le ministère de la Communication, des Télécommunications, des Postes et de l'Économie numérique organise une conférence sur l'intégration du genre dans les politiques du secteur des TIC à Dakar, à partir de lundi, annonce un communiqué de presse.

Cette conférence régionale, qui se termine mercredi, réunira les décideurs politiques de 20 pays d'Afrique francophone, issus des ministères compétents concernant les TIC, les télécommunications, les femmes, les sciences et la technologie, le secteur privé...

Elle "servira de plateforme de partage des bonnes pratiques en matière de politique de TIC visant l'égalité des genres". Selon le communiqué, elle "permettra non seulement de créer des alliances afin d'accélérer l'intégration de la dimension genre dans la politique des TIC en Afrique francophone mais encore de créer un réseau de pairs entre les gouvernements d'Afrique francophone".

Ce réseau va aussi surtout concerner les ministères et les agences chargées d'élaborer des politiques et des programmes qui exploitent le pouvoir d'accès à l'information pour atteindre les Objectif de développement durable (ODD), et plus particulièrement en ce qui concerne l'égalité des genres.

"Pendant les trois jours de la conférence, les participants exploreront le rôle des données ouvertes et de la gouvernance ouverte pour l'information des citoyens, et l'engagement en faveur des femmes dans les politiques publiques. La conférence "traitera également de la responsabilité des gouvernements à l'ère numérique".

Cette rencontre est organisée en partenariat avec l'UNESCO, ONU-Femmes, le Centre de la CEDEAO pour le développement du genre, la World Wide Web Foundation, l'Alliance pour l'accès à l'Internet (A4AI), la Banque africaine de développement et Facebook.

Elle se tient "avec la contribution substantielle du programme intergouvernemental de l'UNESCO "Information pour tous".

Jeudi se tiendra, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale du droit d'accès à l'information, un hackathon mobilisant des jeunes développeuses d'applications mobiles.

Une plateforme de dialogue, basée sur l'expérience régionale #i4Policy, aura également lieu, afin d'encourager les discussions, entre la société civile et les décideurs politiques, concernant le fait d'assurer une politique publique favorable à l'innovation numérique et à l'entreprenariat, et de spécifiquement encourager l'engagement des jeunes et des femmes.