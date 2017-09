Sénégal: Al Amine, le grand serviteur de la tarikha Tidiane

Le khalife général des tidianes a récemment exprimé sa sympathie à la minorité musulmane des Rohingyas victime de persécution en Birmanie. Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine se joignait ainsi à l'appel conjoint lancé par le président Macky Sall et son homologue turc Racep Tayyip Erdoğan à la Oumma islamique et à la communauté internationale.

"Arrêter les injures et les errements qui peuvent conduire le pays vers une guerre civile", avait lancé Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine, à la délégation de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY, pouvoir) et aux leaders de l'opposition venus présenter leurs condoléances à la famille Sy, suite à la disparition de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Makhtoum.

Le défunt Khalife général des tidianes est aussi connu pour ses "mises en garde" à l'égard des hommes politiques et des syndicalistes. Il ne ratait ainsi aucune occasion pour demander à la classe politique nationale de se retrouver autour de l'essentiel et travailler pour le développement du pays.

Cette fonction lui a permis de côtoyer et de collaborer avec tous les présidents depuis l'indépendance du Sénégal. Ainsi, il a étroitement travaillé avec Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf, Me Abdoulaye Wade et aujourd'hui avec Macky Sall, arrivé au pouvoir en 2012.

L'homme de confiance de tous les khalifes généraux, a fait ses premières études sous la conduite de Serigne Mama Lô. Il les a poursuivies auprès de Serigne Cheikh Ahmed Tidjane et Serigne Mansour Sy. Il reçut ensuite les enseignements de Serigne Alioune Guèye, enseignant pluridisciplinaire de Tivaouane à l'époque et qui a été formé par El Hadji Malick Sy, propagateur de la confrérie tidiane au Sénégal.

