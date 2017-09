Cameroun: Mouvement d'humeur - Les syndicats de transport annulent un mot d'ordre de grève

Les autorités administratives des régions anglophones du Nord-ouest et du Sud-ouest ont annoncé… Plus »

Au sujet du carburant, les syndicalistes déplorent le mutisme des responsables. « Il y a un déficit d'information depuis 2008 parce qu'un cadre avait été créé par le chef de l'Etat, mais il n'existe plus. Aujourd'hui, on nous dit que la Sonara a des problèmes. Ce que nous ne savions pas ».

Concernant les problèmes qui minent les transports, Collins Tchoumi, président du Syndicat national des chauffeurs et ouvriers de transport urbain et international du Cameroun (Synchoutuicam),s'appuie sur la convention collective. « Quand on parle de la convention collective, on fait recours aux conditions de vie des travailleurs du secteur des transports.

Nous avons décidé de donner du tonus, de la vigueur à notre partenariat de manière à résoudre nos problèmes par la voie du dialogue. On retient qu'entre le gouvernement et les syndicats, c'est un partenariat actif, gagnant-gagnant, ce n'est pas un problème de rapport de force », rassure le ministre du Commerce. Les responsables de syndicats approuvent la démarche du Mincommerce en rappelant que « si rien n'est fait, nous allons agir ».

