Gabon: Transfert - Les états d'âme de Pierre-Emerick Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang est reparti pour une nouvelle saison avec le Borussia Dortmund. Pourtant, l'international gabonais envisageait un départ cet été. Mais aucune proposition concrète n'est venue, ce qu'a regretté amèrement le Prix Marc-Vivien Foé 2013 sur les ondes de la radio française RMC.

Pierre-Emerick Aubameyang a repris l'exercice 2017-2018 au Borussia Dortmund avec des statistiques toujours aussi parlantes : cinq buts en cinq rencontres de championnat. Et pourtant, l'international gabonais a du vague à l'âme.

Un approche du Milan AC et du PSG

Le meilleur buteur de Bundesliga la saison passée avec 31 réalisations en 32 matches disputés, qui avait un bon de sortie, ne cache pas sa déception de ne pas avoir rejoint un des meilleurs clubs de la planète comme le Real Madrid. « J'ai l'impression que les clubs n'osent pas trop s'approcher pour me prendre (...) Je suis forcément frustré, on s'était mis d'accord avec Dortmund. Je devais partir cette saison, ça ne s'est pas fait », a-t-il déclaré sur les ondes de la radio RMC.

Pourtant, la Panthère avait été annoncée notamment à l'AC Milan, son club formateur. « Il y a eu une approche du Milan AC, concède l'ancien Prix Marc-Vien Foé. Ils m'ont proposé quelque chose, il n'y avait pas trop de différences entre ce que je gagne ici et ce à quoi je pouvais prétendre là-bas. Le projet m'intéressait beaucoup, ça ne s'est pas fait pour diverses raisons. »

« Aubam » avait aussi été associé au Paris Saint-Germain avant le feuilleton Neymar et Mbappé. Le buteur gabonais a bien confirmé que le PSG s'était bien intéressé à lui cet été. « Au début du mois de juin, j'avais rencontré Nasser Al-Khelaïfi. C'était juste avant qu'Antero Henrique arrive. Et une fois qu'il est arrivé, il a décidé qu'il ne voulait pas me prendre », indique celui qui aurait aussi pu rejoindre la Chine et le club de Tianjin Quanjian. « Je ne les ai pas vraiment pris au sérieux, ça a manqué de professionnalisme, donc j'ai laissé tomber, indique l'intéressé. Ils ont galéré à nous envoyer une offre écrite, que ce soit au club, ou à moi-même. C'était vraiment un désastre, franchement. Ils sont venus ici, ils sont repartis, ils ont dit qu'ils allaient revenir et ils ne sont pas revenus. »

« Je n'ai plus de rêves. Je ne parlerai plus de Madrid, je m'y suis fait », a affirmé Pierre-Emerick Aubameyang. « J'ai l'impression que les clubs n'osent pas trop s'approcher pour me prendre. Peut-être qu'ils ne me veulent plus forcément. Les gens qui me sous-estiment, je vais continuer à leur prouver ce que je sais faire, là où je suis », lâche celui qui n'est pas dans la liste des 55 joueurs retenus par le syndicat mondial des joueurs, la FIFpro, pour l'équipe-type de l'année.