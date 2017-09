Burkina Faso: Etalons-Bafana Bafana - Patrick Malo "puni", Saré et Yago de retour

Patrick Malo ne figure pas sur cette liste. Le défenseur, qui a commis une erreur permettant aux sénégalais d'égaliser alors qu'ils étaient menés au score par les Etalons le 12 septembre dernier à Ouaga, a été écarté par Duarte (il est sur la liste d'attente).

Selon l'entraineur, «Patrick Malo plaisante avec le rêve et le sacrifice d'un pays. Il sera difficile pour Malo de revenir avec moi. Je ne dis pas jamais mais difficile», a laissé entendre Duarte. On note le retour de Bakari Saré et de Steeve Yago.

Sur le match à rejouer entre l'Afrique du Sud et le Sénégal, Paulo Duarte estime que «la décision de la FIFA est la décision la plus ridicule que j'aie jamais vue dans ma vie. C'est à cause de quoi que l'Afrique du Sud a accepté rejouer le match?

On ne peut pas gâter le rêve de deux pays à cause de l'erreur d'un pays. C'est bizarre, la décision de la FIFA est bizarre au timing. Pourquoi la décision n'est-elle pas tombée avant nos deux matches? Dieu est grand», a conclu Duarte.

La liste des 24 sélectionnés

1- Sanou Moussa Germain (Beauvais , France)

2- Koffi Kouakou Hervé (Lille France)

3-Daouda Diakité ( As Tanda RCI)

4- Ouédraogo Dylan (Monaco, France)

5- Paro Yssouf (Niort France)

6- Steeve Yago ( Toulouse France)

7- Mohamed Gnontcha Koné ( Locomotive T Ouzbékistan)

8- Ouattara Mohamed ( Wac Maroc)

9- Coulibaly Yacouba ( le Havre, France )

10- Adama Guira (AGF Danemark)

11- Koné Bakary ( Strasbourg France)

12- Touré Blati (Omonia Nicosia , Chipre)

13- Kaboré Charles (Krasnodar, Russie)

14- Traoré Sibiri Alain (Al Markhiya , Quatar)

15- Ki Stephane Aziz (Omonia Nicosia, Chipre)

16- Ousmane Sylla Junior (CS C Algérie)

17- Bakary Nouba Saré (Belenenses Portugal)

18- Bayala Cyrille (Lens France)

19- Koura Anthony (Nancy , France)

20- Nacoulma Préjuce ( Nantes , France)

21- Bancé Aristide (Al Masry, Egypte)

22- Traoré Bertrand ( Lyon,France)

23- Diawara Banou ( Smouha , Egypte)

24-Yaya Banhoro (Santos Brésil)

NB: la liste sera complétée à 25.