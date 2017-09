Ile Maurice: La jeune chanteuse mauricienne Jane Constance nommée Artiste de l'UNESCO pour la paix

La Directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), Irina Bokova, a choisi de nommer la jeune et talentueuse chanteuse mauricienne Jane Constance Artiste de l'UNESCO pour la paix.

Une cérémonie doit avoir lieu au siège de l'UNESCO le 26 septembre à Paris, a précisé l'agence onusienne dans un communiqué de presse.

Jane Constance est nommée en reconnaissance de sa mobilisation en faveur des droits des personnes souffrant de handicaps, de ses efforts pour sensibiliser le public à la nécessité d'intégrer et d'autonomiser les personnes handicapées et de son dévouement pour les idéaux et les objectifs de l'Organisation.

En sa qualité d'Artiste de l'UNESCO pour la paix, elle soutiendra le travail de l'Organisation en faveur de l'inclusion des personnes souffrant de handicaps.

Née à Maurice en 2000, Jane Constance, qui est aveugle de naissance, a commencé à chanter dès l'âge de cinq ans et apprendre le piano dès l'âge de sept ans. Elle a poursuivi l'étude du piano et du chant à la Royal School of Music de Londres.

Lauréate 2015 de l'émission de télévision française The Voice Kids, Jane Constance a signé en 2016 son premier album, A travers tes yeux.

Les Artistes de l'UNESCO pour la paix sont des personnalités de renommée internationale qui utilisent leur influence, leur charisme et leur prestige pour promouvoir le message et les programmes de l'UNESCO. L'UNESCO collabore avec eux en vue d'accroître la sensibilisation du public concernant les questions clé de développement et du rôle joué par l'Organisation dans ces domaines.