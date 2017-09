Selon le communiqué de presse, le montant global des soumissions est de 40, 86790 milliards de FCFA. En définitive, le trésor béninois a retenu la somme de 29, 18004 milliards de FCFA.

Sur les Bons Assimilables du Trésor (BAT) du Trésor à 1 an, le montant global des soumissions est 8,87700 milliards de FCFA et le montant retenu par le trésor est de 8,84700 milliards de FCFA. Le taux d'intérêt marginal et le taux moyen pondéré sont ressortis respectivement à 5,8999% et 5,5836%. Il est noté aussi un nombre de 11 soumissions pour cinq participants directs.

Sur les Obligations Assimilables du Trésor (OAT) in fine Trésor à 3 ans, le montant global des soumissions est 4,20190 milliards de FCFA et le montant retenu par le trésor est de 2, 33004 milliards de FCFA. Le prix marginal et le prix moyen pondéré sont ressortis respectivement à 9 795,00 FCFA et 9 857,6244FCFA. Le Rendement Moyen Pondéré est 6,53% tandis que le taux d'absorption est 55,5%. Il est noté aussi un nombre de 12 soumissions pour six participants directs.

S'agissant des OAT in fine à 05 ans, le montant global des soumissions est de 10,23850 milliards de FCFA et le montant retenu est de 5,23850 milliards de FCFA. Le prix marginal et le prix moyen pondéré sont ressortis respectivement à 9 725,0000FCFA et 9 788,2695 FCFA. Le Rendement Moyen Pondéré est 6,66% tandis que le taux d'absorption est 51,2%. On a dénombré 17 soumissions pour six participants directs.

Pour les OAT in fine à 07 ans, le montant global des soumissions est 11, 63500 milliards de FCFA et le montant retenu en définitive par le trésor béninois est de 8,34900 milliards de FCFA. Le prix marginal et le prix moyen pondéré sont ressortis respectivement à 9 700,00 FCFA et 9 782,4290 FCFA. Le Rendement Moyen Pondéré est 6,69% tandis que le taux d'absorption est 71,8%.

Enfin pour les OAT in fine à 10 ans le montant global des soumissions est de 5, 91550 milliards de FCFA et le montant retenu est de 4,41550 milliards de FCFA. Le prix marginal et le prix moyen pondéré sont ressortis respectivement à 9 700,00FCFA et 9 779,9570 FCFA. Le Rendement Moyen Pondéré est 6,81% tandis que le taux d'absorption est 74,6%. Cinq participants directs ont effectués 8 soumissions.

Pour rappel, cette opération s'inscrit dans le cadre de l'exécution du programme d'émissions de titres publics du Bénin, en conformité avec la stratégie à moyen et long terme de gestion de la dette