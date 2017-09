Sénégal: Publication - L'Onecca lance la revue de l'expert-comptable

Une nouvelle publication trimestrielle voit le jour sur la place de Dakar : La revue de l'Expert-Comptable. Elle est éditée par l'Ordre National des Experts-Comptables et des Comptables Agréés du Sénégal(ONECCA).

La cérémonie de lancement a eu lieu le jeudi 21 septembre devant un nombreux public constitué d'experts comptables, de chefs d'entreprises etc... Selon Marie Ba, la présidente de l'ONECCA, 17 ans après la création de l'ONECCA, elle se veut une organisation plus forte et s'est fixée comme objectif d'apporter un souffle nouveau à la profession comptable, dans un contexte de révolution digitale. Ainsi, dans le but de mieux asseoir son leadership et développer sa notoriété dans la sous-région, en particulier et en Afrique en général, l'Onecca a décidé de se rapprocher de sa cible à travers la mise en place de son nouveau support de communication : La Revue de l'expert-comptable. »

En marge de cette cérémonie de lancement l'Onecca a signé des conventions avec la BNDE, et Sonatel.

Selon le Directeur général de la BNDE Thierno Seydou Nourou SY, la convention qu'il a signé au nom de la BNDE avec l'Onecca prend en charge tous les aspects de la fonction : le financement du cabinet, des experts comptables diplômés qui veulent s'installer et qui ont besoin d'un crédit, mais aussi pour les collaborateurs des experts comptables. La BNDE a dans ce cadre-là, a indiqué Thierno Sy des crédits de consommation, d'équipement pour les collaborateurs des membres de l'Onecca. « Nous avons également prévu pour vous lorsque vous devez engagés des chantiers et des marchés de vous accompagner dans l'établissement des cautions de soumission mais aussi dans le préfinancement de vos marchés si vous les gagnez » , a aussi déclaré le Dg de la Bnde.

Parlant du partenariat avec l'Onecca, M .sy a indiqué « nous avons souhaité que ce partenariat aille au-delà du financement et qu'il prenne en compte l'évolution de vos activités ». Lorsqu'aujourd'hui vous devez accompagner des entreprises et des PME, la BNDE a souhaité voir avec vous dans quelle mesure nous pouvons engager ensemble l'accompagnement de ces PME a aussi dit Thierno Sy. Evoquant le financement des Pme, le Dg de la Bnde dira que « notre mission est de financer les PME et ces dernières constituent une cible assez risquée pour le secteur bancaire.

Ce qui explique qu'il y a un taux de financement assez faible et le rôle de la BNDE est d'éradiquer ce taux et de l'améliorer pour pouvoir engager des modèles de financement pour le PME. Nous sommes aujourd'hui prêt à engager avec vous un partenariat qui va nous permettre de réfléchir sur comment accompagner les PME surtout celles qui sont informelles (98% des PME sont informelles) dans leur activités. On peut réfléchir sur des modèles d'états financiers assez simplifiés qui permettront à la banque d'avoir une visibilité sur l'activité des PME mais surtout l'activité actif circulant sur passif circulant parce que la PME a plus besoin d'être accompagnée en fonds de roulement pour pouvoir gagner des marchés et pour les réaliser a-t-il dit en conclusion de son intervention lors de la cérémonie.

Mme Marie Ba, la Présidente de l'Onecca soutiendra de son côté qu'il faudrait arriver à ce que pour chaque crédit accordé à une PME que cette dernière soit accompagné par un expert-comptable.