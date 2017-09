Ile Maurice: Nouveaux avocats - Le chef juge met en garde ceux qui veulent «se faire de l'argent facile»

Il a tenu à les mettre en garde. «Vous serez connus grâce à votre dur labeur.» Mais ceux qui ont embrassé cette profession «pour se faire de l'argent facile seront malheureux». C'est le message qu'a lancé le chef juge Kheshoe Parsad Matadeen aux 27 nouveaux avocats qui ont prêté serment, ce vendredi 22 septembre.

Au début de l'année, a souligné le chef juge, 42 avocats ont prêté serment. Ce qui fait un total de 69 recrues au barreau cette année. «Nous devons nous assurer que la compétition soit saine et que les critères de la profession ne soient pas compromis.»

Le chef juge Kheshoe Parsad Matadeen a fait ressortir que la loi devient de plus en plus complexe. Et que la compétition s'accentue. «Votre devoir est de maintenir la dignité de la profession et de respecter le code d'éthique.» Dans le cadre du travail, ajoute-t-il, «you may come across clients who may insist or ignore the duties of a barrister but this you must never do».

Par ailleurs, le chef juge leur a conseillé de faire une utilisation judicieuse d'Internet et de faire preuve de décorum. «Vous n'avez pas le droit de faire votre propre publicité sur Internet.»