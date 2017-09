Mauritanie: Déclaration du RFD

Le RFD met en garde le régime du général Mohamed Ould Abdel Aziz quant aux suites d'un tel acte et le tient pour responsable des conséquences qui découleraient de ses comportements injustes visant à la liquidation de ses opposants, en vue d'avoir les mains libres pour s'acharner davantage sur ce noble peuple, en le soumettant à plus de famine et de mépris et en s'accaparant de ce qui reste encore de ses richesses nationales.

Au lieu d'encourager et de faciliter les opportunités d'investissement au profit de promoteurs mauritaniens et étrangers, compte tenu du rôle primordial joué par tout secteur privé dynamique dans la croissance économique d'un pays, au lieu de cela, Mohamed Ould Abdel Aziz considère toute personne exerçant une activité économique sur le territoire national comme étant son concurrent...

RFD - Nous constatons au Rassemblement des Forces Démocratiques la grave détérioration du climat des affaires et des investissements dans notre pays, en raison des injustices que fait subir le régime en place aux promoteurs économiques qui ne se plient pas à ses caprices et à sa boulimie qui se manifeste par sa mainmise sur l'ensemble des richesses du pays.

Copyright © 2017 Agence Nouakchott d'Information. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.