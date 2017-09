Afrique: CHAN 2018/CAN 2019 - La CAF fera-t-elle de grandes annonces à Accra ?

Voilà de quoi aiguiser l'appétit des pays candidats à l'éventuelle succession du Kenya et du Cameroun. De candidatures, il sera en tout cas question concernant la Coupe d'Afrique des nations des moins de 23 ans 2019 (qualificative pour les JO 2020) et de la Coupe d'Afrique des nations 2020.

Le Comité exécutif pourrait être tenté d'organiser le CHAN 2018 ailleurs. En effet, trois des quatre stades censés accueillir des matches ne sont pas totalement prêts. Et l'instabilité politique du pays, suite à un énième report de l'élection présidentielle, n'est pas de nature à rassurer la Confédération africaine, même si cette dernière a déjà vu bien pire comme contexte. Mais à trois mois et demi de la phase finale (12 janvier-février), la CAF veut-elle prendre le moindre risque ?

Le CHAN 2018 et la CAN 2019 figurent en effet au menu des discussions du Comité exécutif de la CAF qui se réunit à Accra, ce 23 septembre 2017, en marge de la Coupe de l'UFOA.

Le prochain Championnat d'Afrique des nations (CHAN 2018) aura-t-il lieu au Kenya et le Cameroun est-il toujours le pays idoine pour accueillir la 32e édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN 2019) ? C'est peut-être à ces questions que va répondre la Confédération africaine de football (CAF).

Le Comité exécutif (ComEx) de la Confédération africaine de football (CAF) se réunit à Accra ce 23 septembre 2017. Au programme du ComEx, l'organisation du Championnat d'Afrique des nations (CHAN 2018) et de la Coupe d'Afrique des nations (CAN 2019). La CAF va-t-elle faire de grandes annonces concernant les pays hôtes du CHAN 2018 et de la CAN 2019 ?

