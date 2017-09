Angola: Le pays sur le Réseau mondial d'informations Sismiques dès octobre 2017

Avec l'installation de ce software, qui permettra de suivre régulièrement les activités sismiques à travers le monde, a-t-il dit, l'Angola aura l'avantage de former ses techniciens dans les institutions membres du réseau, et de bénéficier de l'assistance technique et d'autres profits qui pourraient en découler. Dans un premier temps, le projet de formation des techniques sur l'interprétariat des données sismiques sera réalisé sur place au pays, et, dans l'avenir, les cadres angolais pourront suivre un recyclage au Portugal, a-t-il ajouté.

Luanda — L'Angola va commencer à distribuer, dès octobre 2017, des informations et données concernant les phénomènes sismiques sur le Réseau Mondial d'Information Sismiques, supervisé par l'Organisation Mondiale de Géophysique, a fait savoir vendredi à Luanda le directeur de l'Institut National de Météorologie (INAMET), Domingos José do Nascimento.

