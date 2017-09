Maroc: Wavesoft Maroc propose un progiciel de gestion intégré

C'est sous le regard attentif d'un parterre de journalistes, partenaires intégrateurs ou autres clients, que Philippe Villain, président directeur général de Wavesoft et Samir Benhssain, directeur général de Bg Partners, ont présidé, mercredi, la conférence « Morocco Wavesoft Partners ». Un point presse dédié à la présentation du progiciel Wavesoft, de son éditeur, Wavesoft France, ainsi que son représentant national, BG partners.

Tout a commencé il y a plus de 16 ans, en France, lorsque le Projet ERP Wavesoft a vu le jour, mû par la volonté de ses fondateurs d'offrir une solution novatrice dans un marché concurrentiel qui en manquait singulièrement. Cette solution s'est déclinée sous la forme d'un progiciel de gestion intégré (Enterprise Resource Planning) de 3ème génération, dont la vocation est de bâtir les fondations d'un système d'information ouvert, évolutif et robuste. Fort de 13 années de croissance en autofinancement, Wavesoft a décroché plusieurs prix, dont celui de la marque de l'année en 2016 au Salon IT Partners à Paris, et possède plus de 450 partenaires revendeurs dont 70 centres de compétence, en Algérie, en Côte d'ivoire et au Maroc, entre autres. De nos jours, le Royaume représente un partenaire idéal et stratégique.

En effet, si toutes les entreprises marocaines n'ont pas la chance de jouir d'une gestion informatisée, harmonieuse et exhaustive de leurs structures, depuis 3 ans, cette possibilité s'offre à eux. Le produit Wavesoft s'est exporté au Maroc, fruit de l'étroite collaboration entre l'éditeur français Wavesoft et son développeur marocain BG Partners, société de conseil en organisation et en systèmes d'information, spécialisée dans le management de la performance des directions fonctionnelles. Cette dernière a judicieusement choisi de convertir son activité d'intégration de solutions de gestion à la distribution des produits Wavesoft sur le territoire marocain. Ainsi, en 2011, après une année de développement et de recherches produit, fut créé le premier noyau du réseau revendeurs marocain de l'ERP Wavesoft.

L'ERP Wavesoft Maroc se caractérise par autant d'éléments différenciateurs que d'avantages concurrentiels. Tout d'abord, elle brille par son caractère modulaire. Une singularité qui offre aux petites et moyennes entreprises marocaines d'installer des fonctionnalités sous la forme de modules, en harmonie avec ses besoins, telles que la gestion de la relation client, la gestion commerciale, les points de vente ou la comptabilité, sans risquer de chambouler sa configuration initiale, en plus de garder la latitude d'ajouter d'autres fonctionnalités liées à ses besoins futurs.

Outre une ergonomie intuitive, une traçabilité à tout épreuve et une adaptabilité en adéquation avec l'organisation de chaque entreprise, choisir l'ERP Wavesoft Maroc, c'est l'assurance de profiter d'une unicité des informations et d'une accessibilité en temps réel sur un réseau local, par le partage d'une base de données unique et commune, mais aussi, une tarification équitable, permettant à l'entreprise d'investir selon le besoin. Cette grille tarifaire est constituée de 3 versions : la version standard, à moins de 10000DH, une version édition, à 25000DH, ainsi qu'une version entreprise, la plus complète, à 51000dhs. Elles accorde des licences qui offrent un accès simultané, optimisé et permanent à la base de données, sans avoir recours à un renouvellement périodique. L'offre prix constitue donc un vrai décrochage, d'autant plus que le mode de facturation participe à son évolution et son intégration dans le marché marocain.

Visant des secteurs d'activités diverses et variées, de l'industrie aux services, en passant par la négoce, Wavesoft Maroc s'adresse aux entreprises employant de 1 à 200 salariés (90 % des entreprises marocaines). Cependant, son cœur de cible est symbolisé par les PME de 10 à 70 employés.

Il est à noter que pour devenir partenaire de Wavesoft Maroc, les entreprises intéressées doivent prévoir une formation de 6 jours, dont bénéficiera un consultant formateur, en rapport avec la totalité du cycle de certification distributeur. Des compléments de formations sont aussi à prévoir en fonction de l'objectif d'engagement et d'acquisition de compétence.

Ce programme de certification est divisé en 3 niveaux distincts. Le premier, Wavesoft Partenaire certifié, offre la latitude de présenter et commercialiser les principaux modules de l'offre ERP Wavesoft. Le second niveau, Expert, est accordé sous réserves d'un plus ample engagement, notamment après avoir suivi un cycle de formation Wavesoft décisionnel et disposer d'un deuxième consultant ayant suivi le cycle de certification distributeur. Puis, il existe un dernier niveau, Expert GP, consacré aux distributeurs en possession du second niveau de certification, qui désirent acquérir la maîtrise du module de production.