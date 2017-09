Maroc: Ligue des champions - Le WAC à l'assaut de Mamelodi Sundowns

Le projet éducatif et culturel de l'Association Chouala pour l'éducation et la culture s'est achevé… Plus »

Le club casablancais s'attache ainsi les services d'un élément qui pourrait apporter un plus à l'équipe, alors que la formation khouribguie, hormis la somme d'argent déboursée par le Wydad, a recruté à titre de prêt Fayçal El Haddadi et Zouhair Moutaraji.

Il y a lieu de rappeler en dernier lieu que les matches des demi-finales de la Ligue des champions se joueront en aller (29 septembre) et retour (20 octobre), tout comme d'ailleurs la finale prévue en deux manches le 27 octobre et le 3 novembre prochains.

Comme l'a dit dans ses déclarations le coach du Wydad Houcine Ammouta, qui joue sa place selon certains proches de la demeure des Rouges, « le WAC prendra des risques mais calculés ». Autrement dit, le club ne doit pas se ruer aveuglément sur l'attaque car un but peut venir à n'importe quel moment de la partie et l'important est de ne pas en encaisser, ce qui compliquerait les choses.

Pour ce faire, la confiance et la détermination des joueurs sont fortement recommandées. Le WAC qui devra récupérer un de ses cadres, Achraf Bencharki, ne manquera pas de négocier avec intelligence cette partie puisqu'il aura à se méfier d'un adversaire qui ne se fera pas prier pour saisir les espaces et procéder par des contres que l'on espère de tout cœur ne se concrétiseront pas.

Pour ce match, le WAC est acculé à jouer à fond ses chances tout en restant vigilant face à un adversaire, tenant du titre, qui plus est voyage bien du fait qu'il ne s'était jamais incliné lors de ses dernières virées continentales. Pourvu que la donne change cette fois-ci et que les Wydadis aient comme matches référence leurs deux sorties de la phase de poules contre les Egyptiens d'Al Ahly et les Zambiens de Zanako lorsqu'ils avaient sorti des matches pleins où l'efficacité avait été de mise.

