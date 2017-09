Maroc: Fouzia Assouli primée à Naples

La Fondation Méditerranée pour la paix (FMP), basée à Naples en Italie, vient de décerner le « Prix Méditerranée pour les femmes » 2017 à Mme Fouzia Assouli, présidente de la Fondation euro-méditerranéenne des femmes (FEMF) et présidente d'honneur de la Fédération démocratique des droits des femmes (FLDDF).

Le président fondateur de la FMP, Michele Capasso, a affirmé, lors de la cérémonie de remise du prix au siège de la Fondation, que cette distinction est un hommage à l'action de Mme Assouli en faveur des droits des femmes mais aussi pour son combat pour la promotion des valeurs de démocratie, de citoyenneté et de paix non seulement dans son pays, le Maroc, mais aussi au niveau de l'Euro-Méditerranée.

Mme Assouli s'est déclarée, pour sa part, « honorée d'avoir été choisie par la FMP pour être la « première militante à recevoir cette distinction qui met en valeur le combat mené par les militantes de son association la FLDDF et le combat de toutes les militantes du mouvement féministe au Maroc, en Euro-Méditerranée et dans le monde pour davantage d'égalité, d'équité et de démocratie». «Par ce prix, une fois de plus, les forces du progrès dans l'Euro-Méditerranée démontrent leur solidarité et leur engagement en faveur de l'égalité entre femmes et hommes, le bien-vivre ensemble dans le respect, et leur détermination à faire de la diversité une richesse pour construire la démocratie, la paix et la prospérité dans le monde», a ajouté Mme Assouli.

La cérémonie de remise du Prix Méditerranée pour les femmes a eu lieu en marge d'une conférence internationale, organisée conjointement par la Fondation Anna Lindh et la Fondazione Mediterraneo, sous l'égide de l'Union européenne et l'UNESCO, et qui a rassemblé des parlementaires, des dirigeants des fondations, ONG, associations, universitaires et réseaux des pays de l'Euro-Méditerranée. Les travaux de cette rencontre se sont articulés autour de thématiques ayant trait aux capacités de résistance et de création des femmes face aux discriminations et violences ainsi qu'aux inégalités sociales et la question de la démocratie.