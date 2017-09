Congo-Kinshasa: Des Burundais tués à Kamanyola - Le Rénadhoc plaide pour la protection des demandeurs d'asile et les réfugiés

Le chargé des plaidoyers, monitoring et enquête au sein de Rénadhoc, William Wenga, a, en effet, relevé que dans cette partie du pays, les Forces armées de la RDC (Fardc) ont fait usage disproportionné de la force contre ces réfugiés ou exilés burundais. «D'après nos enquêtes, les militaires ont commencé à tirer à bout portant sur les manifestants civils et non armés qui jetaient des pierres vers les policiers et militaires jusqu'à commettre un carnage humain intolérable », a-t-il souligné. Alors que, a ajouté ce cadre au sein du regroupement d'ONG, 37 personnes dont un militaire congolais auraient également perdu la vie lors de cet accrochage. « Le Renadhoc dénonce avec la dernière énergie cette disproportion des forces. Nous avons dénombré 34 morts dont un militaire. Trois autres ont succombé de leurs blessures le lendemain. Donc 37 morts et 117 blessés », a précisé William Wenga.

