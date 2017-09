Congo-Brazzaville: La journée d'intégration et d'orientation académique et professionnelle par l'AECF

À l'occasion de la rentrée universitaire 2017-2018, l'Association des étudiants congolais de France (AECF) organisera une journée sur le thème « Etudier et s'intégrer en France ».

Le samedi 25 novembre se tiendra à Paris la première « journée d'intégration et d'orientation académique et professionnelle », en sigle « JIOAP ». Le but de cette invite, à l'initiative de l'AECF, est de donner aux étudiants et stagiaires primo-arrivants de précieux conseils pour faciliter leur début de parcours universitaires ou s'adapter au démarrage de leurs cycles de formation en France.

Durant cette journée, des témoignages seront faits par des anciens étudiants congolais. Deux personnalités, modèles de réussite de jeunes, ont donné leur accord de principe pour leur participation. « Nous avons besoin de ces récits de vie estudiantins pour nous réconforter dans nos choix des écoles, réussir nos premières années d'université ou simplement nous éviter l'isolement, nous assurer l'installation ou la mobilité dans un pays autre que le sien à 8 000 km de la France », explique Prince Bertrand Bahamboula.

Hervé Effenguet, directeur de l'OGESC répondra aux questions relatives au fonctionnement de sa structure administrative, représentation technique du ministère congolais de l'Enseignement supérieur, placée sous la tutelle de l'ambassade du Congo en France. Les étudiants auront également la possibilité de s'entretenir avec les représentants du CROUS sur les aides financières et les démarches de logement.

L'AECF a été créée au mois de juin dernier à Paris. Suivant ses statuts, elle a pour but de rassembler les jeunes étudiants congolais de tous les horizons et compte créer des synergies avec toutes les organisations, ou initiatives estudiantines, voulant avoir un impact réel sur le développement socio-économique et culturel de l'Afrique. Dans un esprit fraternel; mettre en avant le dispositif trilogique : « Fraternité-Travail-Réussite ».

Renseignements pratiques

https://m.facebook.com/AECFOfficiel/?tsid=0.6422918500347534&source=result

Téléphone portable : 00 336 58 95 65 36

Mail to : aecf.asso@gmail.com

AECF

50, rue Tournelles

75003 Paris

France