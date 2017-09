Sénégal: Al Amine, "un défenseur de l'orthodoxie tidianiya" (Mohamed Bachir Kounta)

Sur le plan interne, a poursuivi Dr Samb, "il était un régulateur social, un rassembleur, un homme de consensus et de dialogue qui a toujours compris cet esprit de la tidianiya qui invitait à un parfait engagement sociétal et aussi un engagement spirituel".

"C'est un homme qui aura parfaitement accompli sa mission et qui, aujourd'hui, laisse un trou béant parmi sa famille biologique et parmi sa famille spirituelle", a encore salué le journaliste.

Selon lui, "il a toujours mis en avant les valeurs morales, religieuses, sociales et culturelles pour exister et faire exister les autres. C'est un homme connu pour sa générosité de cœur, d'esprit, de geste".

Un homme de foi et d'engagement. Un homme de courage. Un homme qui a entièrement consacré son existence au culte de Dieu, à l'orthodoxie tidianiya et aux enseignements d'El Hadji Malick Sy, vivifiés par son père Serigne Babacar Sy", a-t-il témoigné sur Radio Sénégal (RTS, publique).

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.