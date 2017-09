Congo-Kinshasa: Célébration de la Journée internationale de la paix à Beni

La seconde activité célébrée à l'occasion de la Journée Internationale de la Paix dans le territoire de Beni revient au contingent indien de la MONUSCO-Beni en collaboration avec une ONG locale Jeune Chambre Internationale. En effet, les INDFPU ont organisé un concours de dessin sur la problématique de la paix à l'intention des élèves d'une école de la place. 31 élèves y ont pris part : 21 filles et 10 garçons. Le Jury a finalement retenu et primé 4 vainqueurs

Les responsables du contingent malawite ont noté des avancées significatives et ont encore une fois insisté sur le caractère asymétrique du conflit avec les ADF qui rend difficile la tâche et qui demande une indispensable collaboration des populations... l'autre aspect de cette rencontre a porté sur le partage des traits culturels du Malawi et du Congo ; des échanges qui ont révélé de nombreuses similitudes culturelles entre les deux pays.

Beni, 21 septembre 2017 - Deux activités majeures ont marqué la célébration de la Journée Internationale de la Paix dans le territoire de Beni : A Oicha à une quinzaine de kilomètres de Beni, à la base du contingent malawite de la ville, les membres des Unités substantives de la MONUSCO-Beni en compagnie des soldats du contingent malawite, sur place, ont échangé avec les journalistes et membres du Centre d'apprentissage d'anglais de la radio moto de Oicha sur le mandat de la MONUSCO et les activités menées tant par le personnel civil que militaire... Les principales préoccupations soulevées par l'assistance ont tourné autour de la situation sécuritaire et des réponses qui sont apportées pour la juguler.

