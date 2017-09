Afrique du Nord: Le HCR et la Ligue des États arabes signent un accord de coopération pour répondre aux besoins des réfugiés

L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et la Ligue des États arabes ont signé vendredi un protocole d'entente visant à établir un cadre de coopération global pour apporter une réponse efficace aux besoins des réfugiés dans les pays arabes et faciliter un meilleur accès humanitaire et les réponses d'urgence.

L'accord a été signé lors d'une cérémonie à New York à laquelle ont participé le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, et le Secrétaire général de la Ligue des États arabes, Ahmed Aboul Gheit, en marge du débat général de la 72ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies.

L'agence onusienne estime que plus de la moitié de la population réfugiée dans le monde et environ 40% des personnes déplacées résident également dans la région des pays arabes. La moitié du budget annuel du HCR est approximativement affectée aux opérations au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Le HCR travaille déjà en étroite collaboration avec la Ligue des États arabes pour sensibiliser aux problèmes de l'asile dans la région afin de favoriser le soutien des 22 États membres de l'organisation régionale et de promouvoir une meilleure protection dans toute la région.

« Cet accord consolide davantage la coopération de longue date que le HCR a eu avec la Ligue des États arabes et ses Etats membres pour s'attaquer aux principaux défis humanitaires et de déplacement », a déclaré M. Grandi.

« Compte tenu de la taille et de l'ampleur des déplacements forcés dans la région, cette alliance stratégique avec la Ligue arabe nous permettra de mieux répondre collectivement aux besoins des réfugiés, des populations déplacées et des populations apatrides tout en soutenant les gouvernements et les sociétés qui les accueillent généreusement », a-t-il ajouté.

Formée en mars 1945, la Ligue des États arabes est une organisation régionale composée de 22 États arabes situés en Afrique du Nord et du Nord-Est et en Asie du Sud-Ouest.