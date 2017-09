Togo: La communauté internationale désavoue l'opposition dans ses nouvelles revendications

Que ce soit l'un ou l'autre, la violence est à proscrire, et le groupe des 5 appelle toutes les parties au calme et à la retenue ».

"Dans l'esprit de l'accord politique global signé en 2006", ces différentes organisations "encouragent tous les Togolais à s'inscrire dans un dialogue pacifique en vue de l'adoption des réformes constitutionnelles qui permettront de renforcer la démocratie au Togo et de préparer sereinement les élections locales et législatives en 2018".

De 2006 au 19 août 2017, la revendication de l'opposition togolaise, c'est les réformes prescrites par l'Accord Politique Global (APG). Mais, du coup, ce n'est plus réformes, mais le départ immédiat de Faure Gnassingbé du pouvoir, celui-là qui a été démocratiquement élu en 2015 pour un mandat de cinq ans. A cela s'ajoutent le retour à la Constitution de 1992 dans sa forme originelle et le vote de la diaspora. Toutes ces revendications ne tiennent pas. Elles n'ont aucun lien avec la base des réformes qu'est l'accord politique global. Ce n'est pas une invention, mais c'est la position du groupe des 5 au Togo.

