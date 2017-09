Ile Maurice: Porté manquant - Luchmeenarainsing Ramphul aperçu par les caméras CCTV

Toute information au sujet du septuagénaire doit être communiquée à la Police Information Room sur le 148, le 999 ou sur le 208 0034/35 ou au poste de police le plus proche. L'enquête est placée sous la supervision du surintendant de police Dawoonarain et de l'assistant commissaire de police Hansraj, Divisional Commander Eastern.

Selon la nièce du septuagénaire, il a pour habitude d'aller «se balader dans la localité». Luchmeenarainsing Ramphul mesure 1 m 65. Il est de teint clair et portait un T-shirt et un pantalon blancs le jour de sa disparition. Il est sain d'esprit.

Or, la police a visionné les caméras CCTV et a aperçu le septuagénaire dans la région de Bagatelle. Mercredi, elle a ratissé la région pour le retrouver, en vain.

