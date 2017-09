Angola: Les universités privées signent un accord de coopération

Luanda — Un accord de coopération entre les universités Catholique d'Angola (UCAN), Gregório Semedo (UGS), Independente (Unia) et Privada d'Angola (UPRA) a été signé vendredi à Luanda dans le but de pour établir le processus de dynamisation des actions de coopération, en vue d'optimiser les ressources physiques et humaines.

L'accord signé entre les parties met également en évidence la recherche scientifique et technologique, l'extension universitaire et la gestion administrative, la performance académique et pédagogique des enseignants, ainsi que la création de publications, la dynamisation des Journées scientifiques et de la constitution de jurys pour la soutenance de mémoires de fin de formation.

Le communiqué final indique que le mémorandum détermine également l'établissement de stratégies pour promouvoir la mobilité des enseignants et des étudiants, ainsi que l'organisation de programmes conjoints de master et de post-graduat.

Il prévoit également que la présidence des conseils d'administration des universités soit annuelle et tournant par ordre alphabétique des signataires. De ce fait, l'Université Catholique d'Angola est la première institution à assumer la présidence.

La cérémonie a été présidée par le recteur de l'Université catholique d'Angola (UCAN), Vicente Cacuchi, hôte de l'événement, qui était entouré de ses homologues Augusto Caetano (UPRA), José António Semedo (Gregório Semedo) et Filipe de Pina Zau (Unia).

La réunion a également compté sur la présence des promoteurs des quatre universités signataires.