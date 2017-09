Gabon: Dortmund - Aubameyang livre les dessous du transfert de Dembélé

Pierre-Emerick Aubameyang et Ousmane Dembélé se sont très bien entendus la saison dernière à Dortmund. Mais le milieu offensif français d'origine mauritanienne a quitté le club allemand l'été dernier après un bras de fer avec ses dirigeants. Complice de Dembélé sur et en dehors du terrain, Aubameyang s'est confié sur les dessous de ce transfert et le choix de l'ancien Rennais de se mettre en grève.

« Tout le monde a été un peu marqué par son départ. Il avait un accord avec le club comme quoi si Barcelone venait, ils ne l'empêcheraient pas de partir. Après, tout le monde a dit que ce n'était pas le top ce qu'il a fait. Je pense que c'est vrai, dans la mesure où il avait juste à parler d'abord avec Dortmund, pour savoir s'ils allaient le laisser partir. S'ils lui avaient dit non, j'aurais pu comprendre ce qu'il a fait. Je pense qu'il l'a fait un peu trop tôt. Mais bon, c'est mon pote, donc je ne vais pas le fracasser (rires) ! Je le comprends totalement parce que c'est son rêve. Il l'a réalisé aujourd'hui et je suis très content pour lui. Je pense que ça va le faire pour lui, même s'il lui faudra un peu de temps avec sa blessure. Mais c'est un jeune homme qui a énormément de talent et qui va amener beaucoup au Barça », a confié Aubameyang à RMC.

Les débuts de Dembélé avec le FC Barcelone ont été difficiles. Puisque ce dernier s'est blessé il y a quelques jours et a été opéré. Son retour sur le terrain est prévu dans trois ou quatre mois.