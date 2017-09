Guinée: Après la mort de ses deux militants Cellou menace d'organiser une manifestation de protestation

A l'en croire, l'opposition va se retrouver très rapidement pour tirer les leçons de cette manifestation. « On va voir si l'on doit attendre jusqu'au mercredi parce qu'il y a mort d'homme ou si l'on va organiser une autre manifestation pour protester contre l'assassinat de nos citoyens et l'usage d'armes à feu dans le maintien d'ordre. Tant que l'impunité est favorisée, ce genre d'acte de violence sera perpétré », a-t-il indiqué.

« Il a été victime de cette violence qui a été finalement mortelle au niveau de Hamdallaye-Gnariwada. Ce sont les forces de l'ordre qui ont tiré sur lui et la balle a atteint ses intestins, il a été envoyé d'abord à Jean Paul 2, puis évacué après à Donka. Il a subi une intervention vers 2 heures du matin. On pensait que l'opération s'était bien passée. Je suis consterné qu'un autre militant de l'UFDG, qu'un compatriote perd la vie. Ce que je déplore encore, c'est que je sais aussi qu'il y a peu de chances qu'il bénéficie d'une justice comme toutes les autres victimes des manifestations politiques depuis 2011. Jamais une enquête n'a été diligentée pour situer les responsabilités. C'est inacceptable», a-t-il regretté.

