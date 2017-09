Guinée: Le juge Diawara écrit un livre dont l'usage dépasse nos frontières

Engagé dans la dynamique de vulgarisation de la législation en Guinée, le jeune magistrat Mohamed DIAWARA, Juge d'Instruction à la Justice de Paix de Kérouané, continu à s'imposer sur la scène juridique guinéenne.

Au-delà des pertinentes interventions sur des questions juridiques et judiciaires qu'il fait constamment dans les médias de la place, ce magistrat de la nouvelle génération vient d'écrire un livre intitulé «Bréviaire lexical à l'usage du Juriste moderne (Français-Anglais)» qui sera disponible d'ici fin Novembre en Guinée.

Ledit livre, imprimé et édité à Montréal (Canada) en Août 2017 par les éditions «la source», Collection «Le Droit à la portée de tous», est essentiellement destiné aux Juristes (magistrats, avocats, huissiers de justice, notaires... ), aux étudiants et professionnels du Droit. Préfacé par Mamadou Alioune Dramé, magistrat guinéen en service au Port-au-Prince(Haïti), au compte des Nations Unies, ce Bréviaire lexical est conçu dans une forme délibérément concise de sorte que toute personne intéressée peut s'en servir dans le but de découvrir l'équivalent des termes et expressions juridiques Français en Anglais et vice-versa.

Selon le Juge DIAWARA, cet ouvrage, dans sa formulation simple, se veut un outil de travail accessible à tout utilisateur potentiel.

IL précise que l'utilité de son livre se situe à deux(2) niveaux :

Premièrement, c'est un outil d'interprétation permettant à tout utilisateur potentiel de connaître de nombreux termes et expressions Juridiques anglais dans la langue de référence qui est le français, et vice-versa.

Deuxièmement, il facilite l'accès aux ouvrages techniques qui seraient hermétiques en l'absence d'un outil efficace susceptible de les rendre accessible et exploitable.

Pour ce jeune magistrat guinéen dont le rêve est d'assurer la fierté de la Jeunesse Guinéenne au grand rendez-vous des Nations, l'amélioration de la compétitivité internationale des Cadres Guinéens passe naturellement par l'apprentissage de la langue internationale par excellence, l'anglais. C'est pourquoi, nourri de patriotisme et de civisme, il a jugé nécessaire de mettre cette toute première édition à la disposition de son pays à un coût raisonnable (100.000 GNF/livre).

Enfin, le jeune Juge DIAWARA ne s'est pas limité à mettre à la disposition des personnes concernées les termes et expressions juridiques car il leur propose, dans les dernières pages du présent ouvrage non seulement les proverbes et expressions courants mais aussi les verbes irréguliers de la langue Anglaise dont la traduction est faite en Français raison pour laquelle l'espoir est grand en ce qui concerne l'usage de ce livre au-delà de nos frontières.