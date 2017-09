Cameroun: Elections au pays - Un droit à consolider

Le Dr Chemuta Divine Banda s'est étendu sur les principales recommandations faites par son institution à l'Etat, en vue de renforcer l'exercice du droit de vote par les citoyens camerounais. Et partant, contribuer à la consolidation de l'Etat de droit. C'est d'ailleurs l'objet de la mission de l'OIF rappelée par Désiré Kadré Ouedraogo, à savoir écouter toutes les parties prenantes au processus, identifier les obstacles et définir le mode d'accompagnement de l'OIF.

La désignation par un peuple souverain de ses dirigeants pour la conduite des affaires publique, l'élection en l'occurrence, est un droit. D'ailleurs, à la Commission nationale des droits de l'Homme et des libertés (CNDHL), on insiste sur le fait qu'il s'agit « de la principale caractéristique de tout régime démocratique » comme le nôtre. Les échanges hier entre le Dr Chemuta Divine Banda, président de la CNDHL et la mission de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), conduite par Désiré Kadré Ouedraogo, tiraient donc toute leur substance de ce principe.

La mission de la Francophonie et la Commission nationale des droits de l'Homme et des libertés ont identifié hier des pistes d'actions

Copyright © 2017 Cameroon Tribune.

