Cameroun: Matériaux de construction - Les produits locaux bâtissent leur réputation

Selon elle, aujourd'hui, un certain nombre de produits, en particulier ceux concernant le domaine des routes, ont été agréés. Comme produits innovants, il y a notamment pour ce qui est du domaine routier, des stabilisants routiers, des revêtements à froid, des géosynthétiques pour le traitement des sols. S'agissant des bâtiments, des matériaux locaux sont utiles, notamment des tuiles et autres parpaings en terre cuites. Il est donc question de les mettre aux mêmes standards de qualité que les produits importés. « Parce qu'ils sont entièrement importés, le coût est un peu plus élevé.

Le secteur des infrastructures est un secteur consommateur de beaucoup de matériaux et l'option pour réduire les coûts c'est d'utiliser les matériaux les plus performants. Virginie Lekeufack Metangmo, directeur des études au ministère des Travaux publics (Mintp), l'a précisé hier à Yaoundé, alors qu'elle conduisait les travaux de l'atelier de présentation des solutions innovantes dans le secteur des infrastructures. Comme meilleure option, elle a indiqué que le pays gagnerait à travailler avec des produits dits innovants qui permettent soit d'améliorer la qualité des matériaux mis en place, soit d'en réduire les quantités.

