Sénégal: Saint-Louis - Des dispositions prises pour une bonne rentrée scolaire (adjoint gouverneur)

De manière générale, des dispositions ont été prises pour l'amélioration de l'environnement et du cadre de vie des écoles et des établissements, a indiqué le secrétaire général de l'inspection d'académie (IA) de Saint-Louis, Mbaye Babou.

M. Fall, évoquant le nettoiement et le désherbage des écoles, s'est félicité de l'implication des collectivités locales, du Conseil régional de la jeunesse et de l'ODCAV ('organisme départemental de coordination des vacances), pour que les élèves soient mis dans de bonnes conditions d'hygiène et de salubrité à l'ouverture des classes.

"L'IA, les IEF, les directeurs d'école, les chefs d'établissement et les enseignants prendront toutes les dispositions pour un démarrage effectif des cours dès le premier jour de la rentrée", a insisté l'adjoint du gouverneur chargé du développement, en présence notamment des IEF (inspections de l'éducation et de la formation) des départements de Dagana, Podor, Saint Louis.

