Afrique du Sud: Les nouvelles formes du trafic de cornes de rhinocéros

Un nouveau subterfuge a été détecté cette semaine. La police sud-africaine a découvert un atelier clandestin à Johannesburg qui découpait les cornes de rhinocéros sous forme de bijoux. Moins visibles et moins lourdes, les cornes deviennent quasiment impossibles à détecter pour les douaniers. « Qui va arrêter dans un aéroport une personne qui porte un bracelet et un collier ? » se demande un responsable d'une ONG de protection des rhinocéros.

Sa corne se négocie plus chère que l'or ou la cocaïne sur le marché noir asiatique, où elle est réputée pour de supposées vertus curatives jamais prouvées par la science. Et pour cela, les braconniers utilisent des techniques toujours plus à la pointe de la technologie.

