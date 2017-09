Guinée: L'importance de Kolaboui, poumon économique du pays

Aux termes de longues heures de discussion, les deux parties se sont entendues sur l'essentiel et ont convenu de lever les obstacles sur les voies publiques et sur les rails, obstacles qui asphyxiaient peu à peu toute la région.

C'est donc en toute connaissance de cause qu'une délégation des sages de Boké et de Kamsar conduite par l'Imam Hassan Sampou, l'un des érudits de la ville, a rencontré, et cela malgré leur réticence, les manifestants pour débloquer la situation.

Si Kolaboui tousse, c'est toute la région, poumon économique du pays, qui s'enrhume. Lieu de passage obligé pour les liaisons entre Kamsar, sur la côte, où se trouve le centre industriel de la Compagnie des bauxites de Guinée (CBG), et le plateau de Sangaredi, qui abrite l'une des plus grandes réserves de bauxite du monde.

