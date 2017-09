interview

Vous venez d'être élu président du village de Gros-Cailloux, êtes-vous satisfait ?

Je suis satisfait parce que j'ai la chance de poursuivre le travail déjà commencé. Maintenant je vais pouvoir faire mieux, surtout avec un ancien président du conseil du district de Rivière-Noire, en l'occurrence Kemraz Ortoo, dans l'équipe. Je suis sûr qu'il va nous faire bénéficier de son expérience.

Comme va fonctionner l'équipe pour le village ?

On a déjà établi un plan de travail avec mon équipe et chacun aura un rôle spécifique. En passant, je lance un appel aux autres membres du conseil, surtout ceux qui n'ont pas voté pour ma réélection comme président, de s'unir à nous afin de travailler dans l'intérêt des villages. Parce que non seulement Gros-Cailloux, mais aussi Canot et la croisée de Chébel et St-Martin tombent sous notre responsabilité.

Le conseil de village cherche à faire installer un terrain synthétique, où en est-on ?

Le terrain synthétique est en bonne voie et je peux vous dire que l'aboutissement de ce projet sera pour très bientôt.

Y a-t-il d'autres projets pour le village sous votre nouveau mandat ?

Les projets, il y en a beaucoup qui me viennent en tête. Mais les plus gros à venir sont déjà le terrain synthétique et le terrain de foot de Canot.

Le terrain de sport de Canot est au point mort depuis un moment. Que va-t-il lui arriver ?

Le terrain de Canot est l'une de nos priorités. Il est vrai que ce projet est au point mort depuis un certain temps pour diverses raisons mais on va redoubler d'efforts parce que c'est un projet qui nous tient vraiment à coeur.

Y a-t-il des problèmes à régler dans l'immédiat ?

Des problèmes, il y en aura tout le temps, mais c'est de mon devoir de faire au mieux de mes capacités pour trouver des solutions pour le bien-être de tous.

Kemraj Ortoo nommé au conseil de district

C'est désormais Kemraj Ortoo qui représentera le village de Gros-Cailloux au conseil de district de Rivière- Noire. Le principal intéressé n'en est pas à sa première nomination à ce conseil de district. Il a même présidé ce conseil par le passé.