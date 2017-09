Ile Maurice: Yerrigadoogate - Les mensonges de Husein Abdool Rahim

Ce document, attribué à Ravi Yerrigadoo, a été déposé lundi à la commission anticorruption afin d'aider l'enquête. Le manuscrit contient des instructions précises quant à l'ouverture des comptes bancaires à Dubaï et à Genève. Nous avons demandé à l'ICAC de procéder à un examen graphologique de ce document. À noter que Ravi Yerrigadoo n'a pas encore été interrogé sur ce document. La Sentinelle compte aussi faire appel à un expert indépendant afin de déterminer si, oui ou non, Yerrigadoo serait l'auteur dudit document.

Mardi 12 septembre, l'Attorney General Ravi Yerrigadoo, confiant qu'il avait le plein soutien de son Premier ministre, a reconnu publiquement avoir signé la lettre de caution en faveur de Husein Abdool Rahim. Cet aveu de taille a surpris les membres du gouvernement Lepep et a provoqué sa démission. À aucun moment, l'authenticité de cette lettre n'a été remise en cause.

Husein Abdool Rahim est venu vers la rédaction de son propre chef. D'ailleurs, il avait contacté l'express via la messagerie du compte Facebook de la rédaction pour parler à Axcel Chenney, le samedi 8 septembre. Soit la veille de sa rencontre avec le directeur des publications, Nad Sivaramen, et le journaliste Yasin Denmamode.

