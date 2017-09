Congo-Brazzaville: Championnat national d'élite direct Ligue 1 - L'AC Léopards de Dolisie primé ce dimanche à Pointe-Noire

Champions du Congo depuis le 14 septembre à Madingou, les Fauves du Niari seront récompensés ce dimanche au Complexe sportif de Pointe-Noire au terme de leur dernier match de la compétition contre Nico-Nicoyé

Comme lors de l'année dernière, l'Athlétic club Léopards de Dolisie a été le meilleur élève pour avoir gagné tous les trophées mis en jeu par la Fédération congolaise de football. C'est une prestation à la taille des ambitions du club qui mérite une récompense. Après avoir gagné leur cinquième coupe du Congo gagnée à Kintélé aux tirs au but devant le Club athlétique renaissance aiglons, les Léopards de Dolisie, n'ont pas échoué à leur mission d'égaler leur performance de la saison dernière. Les Fauves du Niari ont été consacrés champions du Congo pour la quatrième fois de leur histoire après 2012,2013, 2016. La différence s'est faite lors des cinq derniers matches que les hommes de Rémy Ayayos Ikounga ont livré avec succès.

Les Fauves du Niari ont respectivement battu dans cette dernière ligne droite, l'Etoile du Congo (1-0), Saint-Michel de Ouenzé (3-1), Cara (3-2), l'AS Otoho (3-0) et Patronage Sainte-Anne (1-0) améliorant ainsi leur bilan à 25 matches gagnés, cinq nuls concédés contre trois défaites après 33 journées.

« Nous avons été récompensés maintenant avec le doublé. Je pense qu'il est bien mérité. Je suis d'abord très content pour ce doublé. Rappelez- vous lorsqu'au mois d'avril, j'ai repris l'AC Léopards de Dolisie, l'équipe était classée 5e au championnat. Nous avons remonté. Ceci grâce à la volonté des joueurs, à leur application et à leur sérieux. Si je dois dire un grand merci, je le dirai à mes joueurs avec qui j'étais très exigeant, très difficile. Dans le football, lorsqu'on est sérieux et exigeant, vous êtes toujours récompensé comme aujourd'hui », a déclaré Nasreddine Nabi, le coach des vert et blanc.

Avec 81 points (moins un match), les Léopards de Dolisie devancent de six points, son dauphin l'AS Otoho qui découvrait l'élite pour la première fois. Ce qui lui donnera à coup sûr le titre de la révélation de cette saison. AC Léopards et AS Otoho représenteront le Congo à la prochaine Ligue africaine des champions alors que le Cara (3e et finaliste de la Coupe du Congo) et La Mancha de Pointe-Noire joueront la Coupe de la Confédération. Présents dans les rendez- vous africains , l'Etoile du Congo (5e ) et les Diables noirs (12e ) sont les plus grands absents.