Congo-Brazzaville: Vient de paraître - « Voix de sagesse téké » de Eugénie Mouayini Opou

Auteure de plusieurs ouvrages, Eugénie Opou vient de signer aux éditions l'Harmattan Congo « Voix de sagesse téké » un recueil de contes puisé aux sources de la tradition téké.

Dans son nouvel ouvrage, l'auteure propose un tableau hétéroclite de contes anciens puisés aux sources mêmes de la tradition téké. Ce florilège se nourrit de légendes et de fables ancestrales dont certaines révèlent la cause d'une pratique séculaire ou expliquent l'existence d'une réalité quelconque, tandis que d'autres exposent une leçon de conduite.

La nature et les animaux de la savane et de la forêt y sont largement représentés.

Issue du royaume téké, Eugenie Opou appartient à l'une des six grandes familles royales (famille Akouatsan) dans lesquelles on puise les rois. Son enfance a notamment été marquée par les contes et récits de nombreuses choses sur la culture et les croyances du royaume.

« La tradition dans le royaume téké en particulier étant orale, iI y avait très peu d'écrits, juste quelques-uns éparpillés mais rien de consistant. J'ai senti un appel pressant, une nécessité d'écrire afin d'apporter la lumière et de pérenniser les valeurs culturelles, morales et éthiques du royaume téké, une des plus anciennes civilisations d'Afrique », explique l'écrivain dont la plupart des écrits trouvent leur source dans ce qu'elle a appris aussi bien auprès de sa grand-mère que des dignitaires du royaume.

Avec ses 220 pages, « Voix de sagesse téké » publié aux éditions l'Harmattan s'ajoute admirablement aux ouvrages qui valorisent la culture du royaume téké.