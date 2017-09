Rwanda: « Un pays au travail et déterminé à atteindre des objectifs ambitieux »

C'est ce qui ressort du séjour de prospection de Romaric Oniangué, cofondateur et administrateur de Mtn movies house.

Selon ses dires , la rencontre organisée par Vérone Mankou, fondateur et PDG de VMK, avec les acteurs du secteur privé et public rwandais lui a permis de réaliser à nouveau qu'il est important d'être au rendez-vous de l'histoire, comme a su faire le peuple rwandais. « Le Rwanda qui était donné pour perdu il y a à peine deux décennies est aujourd'hui un exemple pour l'Afrique grâce à des choix certes douloureux mais ô combien courageux », a-t-il indiqué.

Le co-fondateur et administrateur de Mtn movies house soutient que face à un défi ou une tragédie comme l'a vécu ce pays, « ce n'est aucunement notre situation qui nous définit mais bel et bien notre attitude et les choix que nous faisons dans cette situation ».

Source d'inspiration, le voyage de l'entrepreneur congolais au pays de Paul Kagamé a conforté sa vision de l'entrepreneuriat et du développement du secteur privé et sa volonté à œuvrer pour la diversification économique du Congo. « Il est important que les entreprises congolaises s'inscrivent dans une dynamique panafricaine voire mondiale. Rien n'empêche d'aller conquérir des parts de marché dans d'autres pays. Et, au-delà, échanger et apprendre des autres nous permet de nous améliorer. Compte tenu des défis auxquels nous faisons face au Congo, nous ne serions bien inspirés de puiser les solutions dans le meilleur de nous-mêmes mais également des autres » a-t-il souligné

Il est assurément important de travailler collectivement et partager avec une délégation composée aussi bien d'acteurs privés et publics unis pour un objectif, comme en témoigne les propos de Romaric « « À Kigali, nous avons rencontré de nombreux acteurs du secteur privé et du secteur public dans le but de partager nos expériences respectives. Je félicite Vérone Mankou pour l'initiative car elle nous a permis d'accroître notre ouverture internationale ».

Enrichi par cette rencontre, Romaric Oniangué a pris l'engagement de servir le Congo avec dévouement. « Dans cette période historique, je répondrai présent et prendrai mes responsabilités d'opérateur économique. Je vais poursuivre ma stratégie d'investissement et de développement dans les industries culturelles, créatives et touristiques », a-t-il déclaré.