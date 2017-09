Madagascar: Volley-ball - Finale - « La CNaPS va se saisir des instances supérieures ! »

Les syndicats des magistrats et des greffiers font front commun pour bétonner leurs revendications. Ils annoncent… Plus »

« Le passé de GNVB ne nous intéresse pas, mais on devait tout de même savoir que ces gendarmes ont également eu le titre de champion de Madagascar en battant Tiavo par forfait en 2013 », précise un ancien joueur de Tiavo et de rajouter qu'à sa place, ce club ne devait pas être fier d'avoir agi de la sorte. Et il a parfaitement raison, car c'est sur le terrain et en face d'un adversaire que tout devait se jouer. Toute autre référence aux règlements n'est qu'une échappatoire dans la mesure où le gymnase du CRJS à Toamasina n'était pas dans les règles et ne présentait pas toutes les garanties nécessaires à la tenue d'une finale nationale.

« Quoiqu'on dise, nous avons eu quatre blessés qui avaient été certifiés par le personnel médical et cela doit suffire pour reporter le match et ne pas s'entêter à faire jouer une finale alors que la partie adverse n'était pas en mesure de le faire », confie Tex qui affirme ne pas vouloir s'arrêter là.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.