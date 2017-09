Madagascar: Hippisme - Un programme alléchant pour dimanche

A l'occasion de son 21e anniversaire , l'A.H.C.EL organise, ce dimanche à l'hippodrome de Bevalala, six courses dont deux prix : celui du Prix Zazakely et le Grand Prix 21e Anniversaire de l'A.H.C.EL.

La 1re course, Prix Fanampiana, d'une distance de 1.000 m, mettra aux prises des chevaux de la catégorie VI et V, contre des chevaux de 2 ans et demi.

La 2e course sera réservée aux apprentis mauriciens et malgaches dans les catégories V et IV.

Lors de la 3è course, Prix Famporisihana, d'une distance de 1.800 m, s'affronteront pour la victoire Lutteur d'Or, Luna Bella et Orchidée.

Pour la 4e course, Prix Fitsinjovana, la bataille fera rage entre des chevaux confirmés tels Koldikova, Lolita Star, Osarus et même Navigateur sans oublier Négus.

Le Grand Prix Zazakely sera une occasion pour Perle de Carmen de confirmer tous les biens qu'on pensait d'elle. Mais elle aura toutefois à repousser les attaques de Prince Nomade.

Le clou de cette journée dominicale reste toutefois le Grand Prix du 21e anniversaire de l'A.H.C.EL disputé sur la distance classique de 2.200m et opposant tous les grands chevaux du moment. On citera L'Oiseau Bleu, mais également Mascotte de Star et Kamar'All Star. Mais s'agissant d'un Grand Prix et ce que cela suppose de primes conséquentes, une surprise peut toujours arriver.

A noter qu'entre les courses, les enfants auront droit à une belle animation portant les griffes d'Okalou.