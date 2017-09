Madagascar: Top International Model - G Dicaprio, un Malgache dans la course

Le Top International Model of the World 2017 se tiendra cette année en Bulgarie et le concours se déroulera au DIT Majestic Beach Resort, le 27 septembre prochain. Parmi les candidats dans la catégorie Mister, un Malgache représente la Grande Île.

Il s'agit de G. Dicaprio, qui est encore plus beau que l'acteur du même nom. Il affrontera plusieurs autres beaux gosses du monde entier venant des 4 coins du monde : Europe, Amérique Latine, Etats-Unis, Asie et Afrique. Les modèles, des filles et des garçons, défileront sur le catwalk des plus grands fashion show du monde. Une opportunité unique pour ces Miss et Misters d'embrasser un métier de rêve et de paillette.