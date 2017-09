Madagascar: Régions SAVA-ALAOTRA - Changement inévitable du calendrier cultural

Les syndicats des magistrats et des greffiers font front commun pour bétonner leurs revendications. Ils annoncent… Plus »

Le secrétaire exécutif de la CPGU d'ajouter que « les agriculteurs malgaches persistent à suivre le calendrier classique sans tenir compte des changements, majeurs actuels ». La mise en place de mesures d'adaptations (répondant aux besoins des régions concernées et reflétant les réalités de celles-ci) est donc plus que nécessaire pour assurer une meilleure résilience des populations dans les deux régions. La mise en place du nouveau calendrier cultural figure parmi lesdites mesures.

Madagascar figure actuellement parmi les pays où les effets du changement climatique se font le plus ressentir. Un paradoxe étant donné le fait que le pays figure parmi les moins polluants. En effet, la baisse de la pluviométrie dans les régions de la SAVA et de l'Alaotra Mangoro, les sècheresses dans les régions du Sud ne sont que quelques manifestations de ces effets. Lesdites manifestations affectant particulièrement la production rizicole, dans les régions Alaotra Mangoro et SAVA selon les dires du général Mamy Razakanaivo, Secrétaire exécutif de la Cellule de Prévention et Gestion des Urgences (CPGU).

