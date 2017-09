Madagascar: Bianco - Un colonel de l'armée placé sous mandat de dépôt

Les syndicats des magistrats et des greffiers font front commun pour bétonner leurs revendications. Ils annoncent… Plus »

Pour le premier dossier, le Bianco a été saisi d'une doléance rapportant les agissements d'un officier supérieur de l'armée commandant la région militaire numéro 5 qui aurait fait louer les entrepôts de l'armée pour son intérêt personnel. Les enquêtes effectuées auraient confirmé les allégations énoncées par les plaignants et le manque à gagner causé à l'Etat malagasy avoisinerait les 145 000 000 Ariary. Le colonel aurait été déféré dans la soirée du 21 septembre dernier auprès du parquet de Morondava pour répondre des faits d'abus de fonction et de détournement d'usage. Par la suite, il a été placé sous mandat de dépôt.

