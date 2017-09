Madagascar: MOIO - DYGEM - Un bond pour la gestion rationnelle des mangroves

L'école thématique DYGEM (Dynamique et gestion des mangroves) et le colloque MOIO (Mangroves de l'Océan indien occidental, dynamiques, pressions et gestion) ont boosté la vie intellectuelle de Mahajanga jusqu'au 20 septembre.

Pour l'Océan indien, il en ressort une meilleure compréhension des mangroves et une mobilisation effective pour leur gestion et leur sauvegarde. Pour les Comores, Madagascar et Mayotte, l'avenir des mangroves se joue entre co-gestion, exploitation rationnelle, restauration et instauration de la justice environnementale. Pour Rodrigues et Maurice en revanche où les mangroves semblent plus épanouies, les actions convergent vers une implication plus conséquente du gouvernement dans la préservation de cet écosystème exceptionnel.

Par ailleurs à l'issue du colloque, les participants à l'école DYGEM, ont obtenu leur attestation, dont une collègue, avec la mention Très bien. Notons que DYGEM, était une école d'été pas comme les autres, car étant multiculturelle et ayant réuni aussi bien hommes de terrain, qu'académiciens, scientifiques et littéraires. A l'issue du colloque, une table-ronde a eu lieu- honorée par la présence du préfet de Mahajanga- et les participants ont communiqué leur message visant à mobiliser les autorités et le plus grand nombre à entreprendre une synergie d'actions pour une gestion rationnelle et inclusive des mangroves, où leur exploitation et le bien-être des populations iront de pair.