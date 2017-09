Madagascar: Vacances Numériques - Des trophées attribués aux meilleurs participants

Cinq semaines d'expériences numériques enrichies ont été offertes aux jeunes d'Antananarivo, dans le cadre des Vacances numériques. Cet événement s'est également tenu dans les autres provinces.

Une forte participation des jeunes aux Vacances numériques, l'événement qui s'est tenu du 16 août au 22 septembre, a été remarquée. Initié par le MPTDN (Ministère des Postes des Télécommunications et du Développement Numérique), en partenariat avec Orange Madagascar, ce projet vise à mettre à la disposition des jeunes, des outils de nouvelles technologies, pour des expériences numériques. « Le ministère a organisé cet événement, en vue de promouvoir la création d'emplois. Il a été organisé dans les six provinces et la première édition à Antananarivo a été réalisée en partenariat avec Orange Madagascar. Ce qui a permis d'avoir au programme des jeux collaboratifs et des concours de création de sites web, des bots sur Messenger, etc. », a indiqué Volanarindra Andriamanjatoarimanana, directrice de Communication auprès du MPTDN. De leur côté, les représentants d'Orange ont noté que l'essentiel pour cette société, c'est d'apporter la connectivité et permettre aux jeunes de découvrir le monde du numérique.

Récompenses. Au programme des Vacances numériques figuraient l'initiation Bots sur Messenger qui a compté 40 participants ; le Challenge Bots avec plus de 300 participants ; la journée Web Dev qui a permis aux 35 participants d'apprendre comment développer un site ; le Mini Hackaton avec 60 participants ; une séance de formation sur la création de jeu vidéo ; et bien d'autres. Lors d'une cérémonie organisée hier à la Tour Ankorondrano, des certificats ont été attribués aux jeunes ayant suivi les séances de formation ; et des trophées ont été remis aux meilleurs participants aux divers concours.

Pour le DG d'Orange Madagascar, Michel Degland, les Vacances Numériques, malgré sa dénomination, étaient studieuses pour les participants et ont permis de développer la capacité d'innovation des jeunes Malgaches. Avec le directeur du Cabinet du MPTDN qui a mis en avant le projet « Numérique pour tous », Michel Degland a affirmé que le partenariat entre Orange Madagascar et le ministère en charge du Développement Numérique se poursuivra pour de prochaines éditions de Vacances Numériques.