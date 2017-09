Madagascar: IMGAM - Ratsimiseta R. Mija, major des majors de sa promotion

Après avoir soutenu son projet intitulé « La mise en place d'une stratégie de fidélisation clientèle pertinente. Cas de la société « Sitma S.A », Ratsimiseta Rajaonarivony Mija Nastia, a obtenu la meilleure des notes.

Le jury lui a ainsi attribué le titre de major des majors de sa promotion « Lafatra » au sein de l'Institut de Management des Arts et Métiers (IMGAM). Elle a décroché le diplôme en Master II, spécialisé en Management d'entreprise et banque.

Fidéliser. Son projet vise en effet à développer une stratégie de marketing dans le but de fidéliser les clients, face aux multiples concurrences. « Il s'agit notamment d'évaluer la satisfaction des clients, d'étudier les comportements des clients potentiels, d'étudier la notoriété de la société et de proposer un plan d'action. Les acquis en matière de management, marketing et commercialisation au sein de mon établissement m'ont permis de développer des approches spécifiques en matière de stratégie marketing », a-t-elle confié.

En fait, « avoir une stratégie bien définie est un atout pour une entreprise, car étant un acteur économique, il faut réaliser des profits pour assurer la survie, le développement et la pérennité de ses activités. De ce fait, une société est toujours en recherche permanente des moyens pour accroitre leur chiffre d'affaires et pour maintenir sa position sur le marché. C'est pourquoi, une politique commerciale est définie à chaque cycle de vie d'un produit, allant du lancement à la croissance jusqu'à la maturité», a enchaîné l'impétrante. Et face à la mondialisation et aux exigences des clients : « On ne peut plus se limiter à vendre des produits mais il faut créer un attachement avec ces clients via une stratégie de fidélisation dans l'organisation d'une entreprise », a-t-elle conclu